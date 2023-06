Ambasadorja Yuri Kim takon Vlora Hysenin, drejtoreshën e re të SHISH

Ambasadorja Yuri Kim ka vizituar sot Vlora Hysenin, Drejtoreshën e Shërbimit Informativ Shtetëror, për ta uruar për emërimin e ri dhe për t’i uruar suksese në këtë rol të rëndësishëm.

Të dyja ranë dakord mbi rëndësinë e bashkëpunimit të fortë SHBA-Shqipëri në sigurinë kombëtare dhe inteligjencën.

Ambasadorja Kim shprehu gjithashtu mbështetjen për përpjekjet e reja për të siguruar që Shqipëria të jetë në gjendje të përballojë me efektivitet sfidat.

1/2 @USAmbAlbania Yuri Kim today visited Vlora Hyseni, Director of the State Intelligence Service, to congratulate her on her new appointment and wish her success in this important role. pic.twitter.com/zkoCNZQMpd

