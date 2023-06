Arabia si ‘magnet’ futbollistësh, Interi humbet kapitenin Brozoviç

Marcelo Brozovic zgjedh Arabinë Saudite. Mesfushori kroat ka pranuar ofertën e Al Nassr ku do të ketë mundësinë të luajë në të njëjtën skuadër me Cristiano Ronaldon, teksa javën e ardhshme pritet edhe zyrtarizimi i marrëveshjes.

Mediat italiane bëjnë me dije se pas pranimit të ofertës nga ana e kroatit, edhe Interi me Al Nassr kanë arritur akordin për çmimin e kartonit, me arabët që do të paguajnë 23.5 milionë euro në arkat e zikaltërve. Nga ana tjetër, mesfushori kroat do të përfitojë një pagë monstruoze prej rreth 20 milionë eurosh në sezon, shifër që e bindi të heqë dorë nga oferta e Barcelonës dhe të transferohet në Arabinë Saudite.

Merr fund kështu eksperienca e Brozovic me fanellën zikaltër të Interit, ku u transferua verën e 2014-ës dhe në 9 sezone në Milano, numëron 330 ndeshje e 31 gola të shënuar në të gjithë kompeticionet.