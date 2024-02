‘Bota e natës’, ekzekutimi mafioz që ka “turbulluar ujërat” e grupeve mafioze në Greqi!

Duke marrë emrin nga Athena Perëndesha e Urtësisë, kryeqyteti grek i Athinës konsiderohet një ‘destinacion ëndrrash’ për miliona turistë që vizitojnë çdo vit.

Është gjithashtu i famshëm si kryeqyteti më i vjetër i Evropës dhe vendlindja e demokracisë moderne dhe qytetërimit perëndimor.

Por i fshehur në hijet e gurëve të çmuar të tij të lashtë qëndron një botë brutale e krimit dhe e dhunës së bandave, shantazheve, zhvatjeve dhe vrasjeve.

I njohur në vend si ‘bota e natës’, në shtatë vitet e fundit ka pasur mbi 30 vrasje bandash në kryeqytetin historik.

Ekzekutimi publik i muajit të kaluar i një bosi mafioz grek, i vrarë nga një breshëri plumbash, tani ka ngjallur frikën se rivalitetet mafioze të vendit mund të dalin jashtë kontrollit.

Shefit të krimit Vangelis Zambounis iu zu pritë në orët e para të 14 janarit teksa ishte ulur në BMW-në e tij. 44-vjeçari i njohur si ‘The Ham’ kishte parkuar jashtë një karburanti që zotëronte kur vrasësit e tij u ngjitën pas tij me një Jeep Lexus të vjedhur me targa false. Videoja e kamerave të sigurisë tregon një burrë të maskuar të armatosur me një pushkë kallashnikovi duke iu afruar SUV-së së Zambounis dhe duke lëshuar mbi 90 fishekë përmes dritares së tij anësore.

Më pas, vrasësi me kapuç rimbush dhe qëllon një tjetër breshëri plumbash mbi kreun e mafias përpara se ta hapë derën dhe ta qëllojë disa herë në kokë me një pistoletë.

Sipas policisë, ‘The Ham’ që kontrollonte periferitë perëndimore dhe jugore të Athinës besohet të ketë drejtuar një varg zhvatjesh dhe kontrabande.

Ai akuzohet gjithashtu se qëndron pas një sërë vrasjesh të gangsterëve rivalë.

Zëdhënësi i policisë Stavros Balaskas tha: “Ai jetoi nga shpata dhe vdiq nga shpata – ose më saktë nga plumbi”.

“Viktima ishte një xhelat. Ai filloi karrierën e tij të paligjshme si xhelat dhe madje tentoi të vriste një gjyqtar të rangut të lartë. Personat që kryen këtë sulm ishin të vendosur që do ta kapnin atë. Ju e patë egërsinë me të cilën ata sulmuan dhe vendosmërinë që kishin duke hapur derën dhe duke e qëlluar në kokë me pistoletë”.

Policia thotë se që atëherë ka identifikuar shtatë persona për të cilët dyshohet se janë përfshirë në vrasjen me porosi, për të cilën ata besojnë se ishte ose një akt hakmarrjeje ose një përpjekje për të kapur kontrollin e biznesit fitimprurës të kontrabandës së naftës në vend.

Vlerësohet se janë rreth 215 bosët e krimit të njohur si ‘Kumbarët e natës’ që konkurrojnë për kontroll në Greqi.

Shumica janë në bashkëpunim me mafien siciliane, Camorra dhe grupet e krimit të organizuar shqiptare, rumune, ruse dhe serbe.

Përveç zhvatjes, prostitucionit dhe shantazhit, shumica e aktiviteteve të grupeve sillen rreth kontrabandës së naftës, pastrimit të parave, armëve, drogës dhe trafikimit të qenieve njerëzore, rrëmbimeve dhe vrasjeve.

Në një raport të vitit 2023, Indeksi Global i Krimit të Organizuar i cili vlerëson nivelet e kriminalitetit dhe elasticitetit të vendeve ndaj krimit të organizuar, thuhet: “Vrasjet e fundit të individëve të lidhur me këto rrjete nxjerrin në pah ashpërsinë e kësaj çështjeje.

“Përhapja e krimit përmes ekonomisë tashmë të dobësuar greke pritet të përkeqësojë situatën. Gjatë pandemisë, të ardhurat e reduktuara në institucionet e jetës së natës çuan në një rritje të konkurrencës midis këtyre grupeve, ku secili përpiqej të mbante pjesën më të madhe të tregut të zhvatjes.”

Sipas gazetës greke Kathimerini, më shumë se 30 vrasje me pagesë kanë përfshirë botën e krimit grek që nga viti 2017.

Njëra ishte e dashura e Zambounis, e cila u eliminua nga vrasësit me kallashnikov jashtë banesës së saj luksoze në kryeqytetin grek në vitin 2018.

Pasi i mbijetoi një tentative të mëparshme për jetën e saj në vitin 2011, kur u qëllua në kokë, Katerina Anagnostaki ishte kthyer në shtëpinë e saj në lagjen e “Kifisias”.

b.m/dita