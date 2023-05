Bruce Springsteen rrëzohet në skenë, gjatë koncertit në Amsterdam (VIDEO)

Turneu i Bruce Springsteen në Europë, i cili filloi në Barcelonë më 28 prill, pati një ndalesë në Amsterdam. Mirëpo, koncerti ishte një sukses i ri për ‘Boss’-in, ndonëse gjatë ngjarjes ai luajti në një rënie kurioze në skenë. Artisti u ndihmua dhe ishte në gjendje të vazhdonte me shfaqjen siç ishte planifikuar.

Përpara se të ndalonte në vende si Franca, Italia, Gjermania apo Anglia, Bruce Springsteen bëri një ndalesë gjatë rrugës në “Johan Cruijff Arena”. Ndërsa ai dhe grupi E Street Band po luanin ‘Ghosts’, një nga hitet e tij të fundit të mëdha, ai ra nga shkallët dhe u ndihmua nga disa anëtarë të sigurisë ndërsa muzika vazhdonte të luante.

Mirëpo, siç shihet u pa edhe në videon që qarkullon në rrjetet sociale, Bruce Springsteen e ka marrë me humor dhe ka fërkuar duart kur është ngritur përsëri, me një buzëqeshje në fytyrë dhe ka thënë: “Natën e mirë të gjithëve”.

Në moshën 73-vjeçare, ‘Bosi’ tregoi se është ende në top formë dhe i gatshëm të japë gjithçka për miliona fansa që i dorëzohen në të gjithë botën. Kështu, Springsteen do të vazhdojë me turneun e tij, i cili do të zgjatet në muajt në vijim. Për shembull, më 11 qershor ai ka një shfaqje të planifikuar në Landgraaf dhe, pas kësaj, ai do të udhëtojë në qytete të tilla si Cyrih, Birmingham, Oslo, Londër, Vjenë dhe Mynih, ndër të tjera. Gjatë muajit gusht, ai do të kthehet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku do të nisë një turne disa mujor, me ndalesën e fundit të planifikuar për në 10 dhjetor në Qendrën Chase në San Francisko.