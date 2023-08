Cardi nuk përmbahet në skenë…!

Reperja e njohur Cardi është rikthyer fuqishëm jo vetëm në tregun muzikor, por edhe në mediat rozë. Së fundmi artistes i ka ndodhur e papritura teksa po performonte në skenë në një ndër klubet e Las Vegas.

Reperja e “WAP”, e cila kishte veshur një fustan të shkurtër me fije ari, i tregoi turmës së të pranishme në klubin e natës Drai më shumë sesa thjeshtë aftësitë e saj në kërcim dhe këndim. Ndërsa po kërcente ajo iu afrua turmës së publikut dhe në një moment Cardit i dukej qartë tamponi që ajo kishte vendosur.

Në videon e cila po bën xhiron e rrjetit duket qartë që përveç tamponit nëna e dy fëmijëve nuk kishte veshur as të brendshme duke zbuluar kështu edhe pjesët intime. Natyrisht që kjo gjë nuk kishte se si ti shpëtonte as syrit të publikut, nga i cili reperja mori një mori me komente. “Nuk ishin vetëm brekët që i hoqi Cardi pasi ajo nuk kishte veshur fare”, shkroi një fans.

Kujtojmë që vetëm disa ditë më parë reperja është përballur me një incident të papritur gjatë koncertit të saj të fundit, ku teksa po performonte hitin e saj “Bodak Yellow”, një vajzë ka hedhur pijen drejt saj duke e lagur atë në fytyrë. Mirëpo, i menjëhershëm ishte dhe reagimi i Cardit e cila shumë e acaruar hodhi mikrofonin drejt saj, duke u shkaktuar një situatë aspak e këndshme.