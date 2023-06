Çifti i vitit! Shakira dhe Hamilton janë kapur duke u puthur…

Sipas burimeve ekskluzive nga familja e këngëtares, Shakira ka lënë pas dhimbjen e vitit të vështirë që ka kaluar dhe tani është në një lidhje me Lewis Hamilton, pilot i Formula 1. Dëshmitarët okularë të lidhjeve konfirmojnë se çifti s’po e fsheh më lidhjen intime dhe madje janë kapur duke shkëmbyer edhe puthje pasiononte. Të njëjtat burime thonë se lidhja është në fazat e para, me një fillim të qetë dhe argëtues që më në fund e bën këngëtaren kolumbiane të ndihet mirë me veten. Do jetë vetëm çështje kohe derisa paparacët apo mediat t’i filmojnë dhe fotografojnë, duke siguruar edhe provën fizike të këtyre puthjeve të nxehta…

Hamilton dhe Shakira njihen prej disa kohësh. Megjithatë, ata kurrë nuk menduan se miqësia e tyre mund të shndërrohej në një marrëdhënie më intime. Flirti nisi pak javë më parë në Miami dhe vazhdon në një pikë emocionuese ku situatën dominojnë “fluturat në stomak”. Duhet theksuar se revista People mundi të fliste edhe me një anëtar të ekipit të Shakirës këtë fundjavë, i cili konfirmoi se kishte më shumë sesa thjesht një miqësi.

Kështu, duket qartë se Shakira ka lënë pas fazën e jetës së saj në të cilën ndarja e saj dominoi çdo aspekt të ekzistencës së saj për t’u hapur sërish ndaj dashurisë me këtë marrëdhënie.