Cili nga këta të tre është Tom Cruise i vërtetë…?! (Foto virale, që po çmend rrjetin)

Të gjithë yjet e Hollivudit kanë marifet që ekzekutojnë skenat më të rrezikshme; sozitë apo dublantët. E vërteta është se këta aktorë duhet të jenë fizikisht shumë të ngjashëm me protagonistët, duke arritur në një nivel që nëse i shihni në rrugë apo në foto do të kishit dyshime se kush është ylli i filmit. Kështu ka ndodhur me një foto të Tom Cruise dhe dysheve të tij që ka nisur të qarkullojë në Twitter.

Dhe pikërisht në rrjetin social të ‘zogut blu’ është shfaqur treshja e Cruise-ve, ku supozohet se marifetet e interpretuesit festojnë përfundimin e xhirimeve të ‘Mission: Impossible – Deadly’. Përdoruesit janë tronditur nga ngjashmëria mes të treve dhe kanë filluar të bashkëpunojnë me një botë të populluar nga klonet e Cruise.

Një fotografi e kloneve të Tom Cruise pushton Twitter-in

Komentet kanë qenë të gjitha ironike dhe shumë qesharake. Disa rrëfejnë se nuk e kishin kuptuar që asnjë nga tre anëtarët në fotografi nuk ishte Tom Cruise dhe të tjerë dyshojnë se është me të vërtetë aktori që bën të gjitha ato filma dhe seriale spektakolare.