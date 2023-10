Deputeti shqiptar në Kuvendin serb: Shqiptarët e Preshevës, të përçarë, kur ngre zërin më kritikojnë

Deputeti shqiptar në Kuvendin e Serbisë, Shaip Kamberi është shprehur se shqiptarët në Preshevë janë të shpërndarë, duke shtuar se duhet të kishte një organizim më të madh nga ana e politikanëve.

I ftuar në emisionin “Review” në Euronews Albania, ai shtoi se 20% të pakicave në Serbi nuk janë të përfaqësuara në Kuvendin e Serbisë.

“Po të ketë një homogjenitet të shqiptarëve, një organizim më të madh, një unitet më të madh n veprim se në deklarim ka. Paraqitja ime në Beograd ishte tepër ekstreme. Mund të ketë më tepër përfaqësim në Beograd. 20% të pakicave në Serbi nuk janë të përfaqësuara në Parlament . Simbolikë është numri i përfaqësimit të pakicave me një shqiptar me 3-4 boshnjakë dhe me 4 hungarezë. Sistemi në Serbi i përfaqësimit është i centralizuar”, tha ai.

j.l./ dita