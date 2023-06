Divorc në horizont mes Princit Harry dhe Meghan Markle? Marrëdhëniet e çiftit janë ftohur…

Rrëmujë e re në Shtëpinë Mbretërore të Mbretërisë së Bashkuar. Sikur të mos mjaftonte vdekja e Elizabeth II dhe mandati i diskutueshëm i Carlos III, tani nga shtypi britanik tregojnë për një ndarje të mundshme mes Meghan Markle dhe Princit Harry.

Ata u larguan për të jetuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës tre vite më parë, pasi vendosën të largoheshin nga mbretëria, sipas asaj që thonë për shkak të sherreve me gruan e tij, përveç se ishte lodhur duke qenë në qendër të shënjestrës së mediave. Por tashmë ata nuk do të ishin më të lumtur bashkë dhe bashkëjetesa nuk do të ishte ashtu siç pritej, ndaj do të kishin vendosur të ndanin rrugët e tyre. Thashethemet u ngritën kur ata nuk ngarkuan asnjë foto të shpalljes së dasmës, duke njoftuar se Harry do të kishte një opsion B, se ku të shkonte të jetonte në rast të ndarjes nga Meghan.

Por më tronditëse janë fjalët e ish-maxhordomit të Lady Di, duke theksuar se fundi i lidhjes do të kishte ndodhur sepse Harry “do të kishte kuptuar fytyrën e vërtetë të Meghan”.