Kryeministri Rama njofton anulimin e mbledhjes me qeverinë e Kosovës në Gjakovë

Kryeministri Rama tha se mbledhja e dy qeverive Kosovë-Shqipëri nuk mund të zhvillohet në formatin që ishte parashikuar më herët.

Ai ka kërkuar një takim më të ngushtë me kryeministrin Albin Kurtin me ministrat e jashtëm dhe ata të mbrojtjes për të diskutuar rreth kësaj situatë që sipas tij po “çan në mënyrë dramatike Kosovën me bashkësinë euro-atlantike”, por nuk ka pasur dakordësi me kryeministrin kurti, për këtë ndryshim të formatit.

Kurti ka këkruar që mbledhja të bëhej nomralisht, por kjo sipas Ramës nuk është e mundur.

“E kam informuar kryeministrin Kurti se në kushtet e agravimit me orë të marrëdhënieve të Kosovës me krejt bashkësinë euro-atlantike. Ky takim nuk mund të mbahet në formatin e parashikuar. Pasi kam folur me Josep Borellin, doja të zhvilloja nesër takim më të ngushtë me Kurtin ne Gjakovë në një format më të ngushtë, me ministrat e jashtëm. Kurti nuk u dakordësua, mbase nuk është një përgjigje përfundimtare nga ana e kryeministrit, unë shpresoj të takohemi sërish për të ballafaquar opinionet”,-tha në konferencën urgjente për mediat kryeministri Rama.