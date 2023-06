“Do vij në Bruksel, por…” Vuçiç përmend Enver Hoxhën dhe tregon çfarë ka ndërmend të bëjë kur të ketë përballë Albin Kurtin

Presidenti serb Aleksandër Vuçiç, këtë të enjte ka konfirmuar se do të shkojë në Bruksel për të biseduar me zyrtarin e lartë evropian Josef Borrell.

Por ai thotë se nuk ka ndërmend që të bisedojë me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti.

Vuçiç në një prononcim për mediat vendase është shprehur se nuk ka kuptim që të flasësh me Kurtin.

“Biseda me të nuk ka kuptim, ai na jep leksione për filozofinë, pak për Demaçin, pak për Marksin dhe kaq. Gjithçka tjetër ka të bëjë me persekutimin e serbëve dhe ligjëratat për çështjet e brendshme politike në Serbinë qendrore.

Janë predikime për Enver Hoxhën, Adem Demaçin, Marksin, për çështjet e brendshme politike në Serbinë qendrore… Kurti është zëdhënësi i tij dhe bashkëpunëtori i tij më i afërt, Do të shkoj në Bruksel të flas me Borrellin, unë nuk kam lidhje me Kurtin”, ka thënë Vuçiç, duke shtuar se nuk do t’i flasë Kurtit në asnjë moment kur ta ketë përballë.

Nga ana tjetër ai ka theksuar se kur flitet për faktin se Prishtina ka lejuar kalimin e vendkalimeve administrative për transportuesit serbë me mallra të huaja, gjërat janë shumë më serioze.

“Ju thoni se ka ndryshuar vendimin e tij dhe lejon hyrjen e mallrave nga jashtë. Sepse e kupton se sa e vrazhdë është. Kjo do të thotë që serbët nuk mund të importojnë oksigjen, bukë, ujë, çdo gjë që prodhohet në Serbi, por ju serbët jeni të mirëpritur nëse keni nevojë. fitojmë para për kompanitë tona të huaja.

Ushtruam presion për mallrat tona amerikane dhe gjermane të transportuara nga serbët. Dhe të huajve nuk u vjen turp të mburren me një vendim të tillë. Të paktën një milion në ditë janë humbje”, tha Vuçiç.

Ndër të tjera, ai është shprehur se arrestimet kanë filluar edhe në jug të Ibrit dhe se qëllimi është që të dëbohen të gjithë serbët.

Ndërkohë, në lidhje me arrestimin e tre policëve të Kosovës, Vuçiç ka theksuar se është 100% i sigurtë ata janë arrestuar në territorin e Serbisë qendrore dhe se nuk e di se çfarë ka ndodhur në territorin e Kosovës dhe Metohisë, sepse ai territor nuk është nën juridiksioni i Beogradit sipas Marrëveshjes së Kumanovës.

j.l./ dita