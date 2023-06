“Dobësia e Rusisë është e dukshme”/ Zelenskyy reagon pas përplasjes së Putin me Wagner

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy ka reaguar pas zhvillimeve të fundit në Rusi, ku grupi Wagner është rebeluar kundër presidentit rus, Vladimir Putin, duke kërkuar që ta rrëzojë këtë të fundit nga pushteti. Në postimin e tij presidenti ukrainas e ka parë situatën një avantazh për kundërofensivën, duke e parë si një dobësi të dukshe.

“Kushdo që zgjedh rrugën e së keqes shkatërron veten. Kush dërgon kolona trupash për të shkatërruar jetën e një vendi tjetër dhe nuk mund t’i ndalojë ata të ikin dhe të tradhtojnë kur jeta reziston. Kush terrorizon me raketa, dhe kur ato rrëzohen, poshtëron veten për të marrë dronët Shahed. I cili përçmon njerëzit dhe hedh qindra mijëra në luftë, në mënyrë që përfundimisht të barrikadojë veten në rajonin e Moskës nga ata që ai vetë i armatosur. Për një kohë të gjatë, Rusia përdori propagandën për të maskuar dobësinë e saj dhe marrëzinë e qeverisë së saj. Dhe tani ka aq shumë kaos sa asnjë gënjeshtër nuk mund ta fshehë atë. Dhe e gjithë kjo është një person, i cili përsëri dhe përsëri frikëson nga viti 1917, megjithëse ai nuk mund të rezultojë në asgjë tjetër përveç kësaj.

Dobësia e Rusisë është e dukshme. Dobësi në shkallë të plotë. Dhe sa më gjatë që Rusia të mbajë trupat dhe mercenarët e saj në tokën tonë, aq më shumë kaos, dhimbje dhe probleme do të ketë për vete më vonë. Është gjithashtu e qartë. Ukraina është në gjendje të mbrojë Evropën nga përhapja e së keqes dhe kaosit rus. Ne ruajmë qëndrueshmërinë, unitetin dhe forcën tonë. Të gjithë komandantët tanë, të gjithë ushtarët tanë e dinë se çfarë të bëjnë. Lavdi Ukrainës!”, shkroi Zelenskyy në Twitter.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 24, 2023