“Dua ta lë pas rokun!” Këngëtari Rod Stewart njofton tërheqjen…

Rod Stewart njofton se do të largohet përgjithmonë nga muzika dhe këngët e tij rock, kur të përfundojë turneu i tij aktual. Roderick, ‘Rod’, David Stewart, dha një intervistë në orët e fundit ku deklaroi i bindur se do të tërhiqej përgjithmonë. Vetëm rock, pasi britaniku dëshiron të eksplorojë zhanre të tjera dhe nuk mund ta shohë veten duke luajtur të njëjtën muzikë në moshën tetëdhjetë vjeç, sipas portalit Ultimate Classic Rock.

Prandaj, muzikanti londinez dëshiron të eksplorojë rrugë të tjera dhe do të largohet nga rock-u kur të përfundojë turneu i tij aktual këtë vit. Para BBC, artisti njoftoi, i shoqëruar nga Boy George, se do të ndryshojë zhanrin e tij muzikor.

“Në fakt, unë do të heq dorë”, filloi Rod Stewart. “Unë nuk po tërhiqem, por dua të vazhdoj… Kam pasur një hit të madh me ‘The Great American Songbook’, standardet dhe amerikanët, dhe sapo bëra një album swing me Jools Holland, i cili do të dalë vitin e ardhshëm, kështu që unë dua të shkoj në atë drejtim. Thjesht dua të lë të gjithë rock and roll-in pas meje për një kohë ndoshta”, tha muzikanti.

“Unë me të vërtetë dua të bëj diçka tjetër, veçanërisht të këndoj me grupin e Jools. Gjithsesi kufizohet me rock and rollin, por jo “Maggie May” dhe “A mendon se jam seksi?” shtoi Rod Stewart. “Gjithçka duhet të marrë fund herët a vonë”, shtoi ai.

Turneu i Rod Stewart përfundon nëntorin e ardhshëm, i cili paralajmëron se katalogu i tij i ri i muzikës rock nuk do ta shohë dritën e ditës për momentin. Në fakt, qëllimi i tij për të ndryshuar skenën u bë i qartë tashmë në një intervistë të mëparshme për Forbes.