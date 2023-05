Dybala ‘shkrep’ të parën për Romën në Budapest

Ekipi italian ka zhbllokuar rezultatin me një perlë të argjentinasit Paulo Dybala, që si duket ishte “asi nën mëngë’ i teknikut Murinho, i cili deri një orë para finales së Europa League përballë Sevilla, tha se ishte i dëmtuar dhe nuk do rrezikonte. Ky shpërqendrim dha efekt, teksa në minutën e 35-të, kampioni i botës kaloi në avantazh Romën në Budapest. Me këtë rezultat u mbyll pjesa e parë, teksa romanët morën edhe dy kartonë të verdhë me Pellegrini dhe Matic.

Roma po luan për të dytën herë radhazi një finale evropiane. Në “Puskas Arena”, verdhekuqtë e Josè Mourinhos përballen me Sevillan. “Special One” synon fitoren e gjashtë radhazi në po aq finale të luajtura. Sa u përket formacioneve zyrtare, Mourinho i ka besuar që nga minuta e parë Paulo Dybalas, i cili ishte në dyshim.

“La Joya” do ta nisë nga fillimi, pas rikuperimit nga dëmtimi në kyçin e këmbës në ndeshjen me Atalantën. Me të, në sulm, do të jetë Tammy Abraham.