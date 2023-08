Është vetëm 33 vjeçe, por aktorja Jennifer Lawrence ka një pasuri me 7 zero!

Jennifer Lawrence është një nga aktoret më ‘të nxehta’ në Hollywood, pavarësisht se ka munguar disi që kur luajti në filmin Don’t Look Up, derisa u rikthye në kinema me ‘No bad vibes’ vetëm pak muaj më parë. Protagonistja e “The Hunger Games”, një sagë në të cilën ajo luajti mitiken Katniss Everdeen, ka ndërtuar një karrierë të suksesshme për veten e saj dhe për këtë arsye ajo ka një trashëgimi jashtë këtij planeti.

Në vitin 2011 ajo u nominua për Oscar për rolin e saj në ‘Winter’s Bone’; në vitin 2013 ajo fitoi të njëjtin çmim për ‘The bright side of things’ dhe në vitin 2014 u nominua përsëri në kategorinë e aktores më të mirë dytësore për personazhin e saj në ‘American Justle’, një nominim që u përmirësua në 2016 si Aktorja më e mirë në ‘Joy ‘.

Reputacioni i saj është më se i merituar, ashtu si edhe paratë e saj: sipas portalit Celebrity Net Worth, Jennifer Lawrence ka një vlerë neto prej 160 milionë dollarë, shifër që ajo e ka marrë pasi ishte aktorja më e paguar në botë më 2015 dhe 2016 ( përkatësisht 52 dhe 46 milionë dollarë). Është për t’u habitur që e ka arritur këtë nivel kur paga e tij e parë, në ‘The Hunger Games’ ishte vetëm 500,000 dollarë. Për fat të mirë suksesi i këtij filmi e lejoi atë të rinegociojë pagën për vazhdimet dhe u shumëfishua shumë.