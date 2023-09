Euro vijon rënien, ja me sa këmbehet valuta europiane

Euro vijon të zhvlerësohet në raport me lekun. Sipas kursit të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë, valuta europiane po këmbehet mesatarisht 107.65 lekë.

Në raport me një ditë më parë, euro është zhvlerësuar me 0.8 pikë. Në shitje euro po këmbehet me 108.18 lekë, ndërsa po blihet për 107.11 lekë.

Euro dha shenja gjallërimi gjatë gushtit , për t’ju rikthyer rënies këtë fillim shtatori. Bashkë me euron, janë zhvlerësuar edhe valutat e tjera kryesore në vend si paundi apo dollari.

o.j/dita