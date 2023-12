Falsifikuan dokumentet për të pajisur qytetarët me pasaporta bullgare, 3 zyrtarë në Bulqizë përfundojnë në pranga 

Tre punonjës të njësisë administrative Ostren dhe të Bashkisë Bulqizë janë arressuar pasi shpërdoruan detyrën për të pajisur qytetarët me dokumente false për vendbanimin, me qëllim që ata të përfitonin pasaporta bullgare.

Sipas policisë, bëhet fjalë për administratorin e njësisë administrative Ostren, specialistin e Shërbimit Social, në këtë njësi administrative dhe sekretarin e Këshillit Bashkiak, në Bashkinë Bulqizë.

Këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë shpërdoruar detyrën duke falsifikuar dokumente të Gjendjes Civile, për të pajisur qytetarë të ndryshëm, me vërtetime se banonin në njësinë administrative Ostren, me qëllim regjistrimin në shoqatën “Golloborda” dhe përfitimin e pasaportave bullgare.

Njoftimi i policisë:

Strukturat hetimore në Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër, bazuar në informacionet e siguruara nga inteligjenca policore, se disa shtetas, punonjës të njësisë administrative Ostren dhe të bashkisë Bulqizë, dyshohej se falsifikonin dokumente, me qëllim pajisjen e qytetarëve, me vërtetime, në kundërshtim me ligjin, më datë 12.10.2023 u referuan materialet në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprat penale “Falsifikimi i dokumenteve”, “Shpërdorimi i detyrës” dhe “Korrupsioni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”.

Si rezultat i hetimeve disajavore, të kryera me metoda proaktive, strukturat hetimore të DVP Dibër, në bashkëpunim me Prokurorinë e Dibrës, në orët e para të mëngjesit të sotëm, finalizuan operacionin policor të koduar “Pasaporta”, si rezultat i të cilit u bë ekzekutimi i udhrave për ndalimin e shtetasve:

-L. M., 62 vjeç, banues në Ostren, me detyrë administrator i njësisë administrative Ostren;

-A. L., 33 vjeç, banues në Ostren, me detyrë specialist i Shërbimit Social, në njësinë administrative Ostren;

-F. B., 61 vjeç, banues në Trebisht, me detyrë sekretar i Këshillit Bashkiak, në bashkinë Bulqizë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për hetime të mëtejshme me qëllim dokumentimin e plotë ligjor të këtij rasti, si dhe për identifikimin dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të shtetasve të tjerë të implikuar në të.

p.k\dita