Forumi “30 vjet ekonomi e shitjeve me pakicë”, ekspertët ndajnë sfidat

U zhvillua dje në Universitetin Europian të Tiranës, Forumi me temë “30 vite eknonomi, sektori i shitjeve të organizuara me pakicë”.

Sektori i Retail, siç njihet ndryshe, ka pësuar një transformim të qenësishëm përgjatë 30 viteve të ekonomisë së lirë në Shqipëri. Sipërmarrës, ekspertë të industrisë, përfaqësues të organizatave të biznesit, si dhe akademikë trajtuan sfidat dhe risitë që kanë shënuar historinë e këtij sektori si dhe potencialin që paraqet për një zhvillim të qëndrueshëm. Forumi u mbështet nga Grupi BALFIN, si pjesë e aktiviteteve të organizuara për 30 vjetorin e themelimit të tij nga Samir Mane.

Ishin të pranishëm në këtë forum për të ndarë përvojat e tyre me dhjetëra pedagogë dhe studentë, zëvendës presidenti i Grupi BALFIN për sektorin e shitjes së organizuar me pakicë, Julian Mane, Presidentja e Bashkimit të Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë së Shqipërisë, Ines Muçostepa dhe dekani i Fakultetit të Ekonomisë, Biznesit dhe Zhvillimit të Universitetit Europian të Tiranës, Elvin Meka.

Në fjalën e tij, Julian Mane theksoi se e ardhmja është kombinimi i shitjeve fizike me ato online, dhe se retaili mbetet një sektor shumë i rëndësishëm për Grupin BALFIN. “E gjitha nisi me guxim, rrugëtimi sigurisht që nuk ka mbaruar, vazhdon. Ne si BALFIN duhet të shkojmë te klienti dhe jo e kundërta. Kombinimi i prezencës fizike dhe shitjeve online, besoj se do të jenë çelësi i suksesit në të ardhmen. Ne gjithashtu kemi futur konceptin e Retail parks, në Shqipëri, ku në Korçë deri tani a ka rezultuar një ide e suksesshme. Bëhet fjalë për mini-qendra tregtare, ku klientët mund të blejnë me të njëjtin standard si në ato më të mëdha. Duam ta shtrijmë këtë koncept edhe më gjerë”.

Ines Mucostepa, tregoi për sfidat që hasin bizneset në tregtinë e lirë. “Sfidat janë të shumta, por bizeset që e kanë nisur me shitjet e vogla dhe tashmë janë konsoliduar, sot kanë tre tipe të ndryshme axhendash, me të cilat ne jemi duke punuar. Lufta tregoi që në rajon, sidomos ne, kemi nevojë t’i integrojmë ekonomitë tona. Pasi jemi një treg shumë i vogël, vende në të cilat, i gjithë tregu arrin në 15 milionë njerëz. Bizneset kërkojnë që të mos kemi më barriera nëpër kufijtë tanë” – deklaroi ajo.

Elvin Meka, se fundmi, vuri theksin në gatishmërinë e sistemit bankar për të mbështetur biznesin. “Bankat nuk kanë mbetur prapa për të kuptuar dhe për ti shërbyer dhe qëndruar në krah nuhatjeve specifike që sipërmarrës të përveçëm kanë. Bankat janë në ndjekje të ideve interesante të biznesit”. – u shpreh ai.