FOTO: “Mcgonigal i shpjeguar në një foto”, gazetari i nxjerr Berishës postimin për Bashën në 2017: “Vërtetë mendoni se këta idiotë sharlatanë…”

Seanca gjyqësore ndaj ish-zyrtarit të lartë të FBI, McGonigal, ka rikthyer prapë në Tiranë në mediat afër Berishës temën e shumëpërfolur të hetimit të Bashës për lobim me fonde ruse.

Si përherë spikat “ç’më duhet mua çfarë them unë” e Berishës që nuk merret vesh çfarë qëndrimi politik ka për këtë çështje.

Piruetat e tij janë ironizuar nga gazetari i njohur Habjon Hasani në një postim.

“Mcgonigal i shpjeguar ne nje foto” shkruan Hasani duke postuar foton e Bashës me Trump dhe duke rrëfyar historinë e saj dhe komocitetin e qëndrimeve që ndryshojnë si pa të keq, me sot me nesër.

Shkruan Hasani:

–14 qershor 2017, Sali Berisha konsideron moment historik dhe prelud te fitores foton e Bashes me Trump.

-Ngjarja u hetua pasi u zbulua se per realizimin e kesaj fotoje banale ishin shpenzuar ne rruge te paligjshme mbi 500 mije USD, te kanalizuara nepermjet disa kompanive ne londer me drejtore kompanie qe mbanin mbiemra ruse/ukrainas.

-Ndonese drejtoret e kompanive mbajne thjesht letrat juridike, jane sekretare; fillimisht u dyshua se keto ishin firma ruse, por kjo piste u sqarua dhe nuk kishin fare lidhje ruset por ama mbeti ceshtja e pastrimit te parave dhe fondeve te paligjshme.

-Pasi Berisha u shpall non grata ky qe fliste per foto historike Basha-Trump; akuzoi pikerisht Bashen per lidhje me ruset; kete e beri pasi u shpall non-grata nga SHBA-te, e ndersa Basha ishte ne kulmin e mbeshtetjes amerikane.

Tani une kam dy pyetje:

-Me te vertete mendoni se keta idiote e sharlatane do ja hidhnin paq?

-Imagjinoni per nje moment sikur te vinin ne pushtet ne 2021-in keta; a nuk do ishte bere Shqiperia nje nevojtore siç keta bene opoziten dhe partine e tyre?

