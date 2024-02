Gjykata i kërkon SPAK-ut të plotësojë hetimet për Vangjush Dakon

Aktet e Prokurorisë së Posaçme të çështjes penale në ngarkim të ish-kryetarit të Bashkisë Durrës, Vangjush Dako dhe 10 personave të tjerë të akuzuar për shpërdorim detyre e të fondeve publike, janë gjetur të paplota nga gjykata që ka kërkuar kryerjen e veprimeve të tjera hetimore brenda muajit shkurt, para se të vendosë për kalimin ose jo në gjykim të kësaj dosjeje.

Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë vendosi të premten më 2 shkurt që prokuroria përkatëse të plotësojë hetimet për çështjen penale në ngarkim të ish-kryetarit të Bashkisë Durrës, Vangjush Dako, i cili akuzohet për “Shpërdorim detyre” në procedurën e dhënies së lejes së ndërtimit të një pallati shumëkatësh, si dhe për shpërdorim të fondeve publike në procedurën e prokurimit për ndërtimin e një shëtitoreje në bregdet. Me anë të një njoftimi të shpërndarë për mediat, gjykata bëri me dije se është përcaktuar që Prokuroria e Posaçme, SPAK t’i kryejë veprimet hetimore deri në seancën e radhës që do të zhvillohet më datë 27 shkurt, në orën 12:00.

Sipas SPAK, në përfundim të hetimeve paraprake ka rezultuar se Dako ka kryer veprime në kundërshtim me kompetencat e kryetarit të bashkisë në miratimin e lejes së ndërtimit në favor të shoqërisë Fakle sh.p.k, pasi ai dhe zyrtarët e Bashkisë Durrës i përpiluan dokumentet dy vjet pasi ndërtimi kishte përfunduar dhe banorët banonin në pallatin në fjalë. Hetimi arrin në përfundimin se është bërë legalizimi i një objekti shumëkatësh, të ndërtuar pa leje, ndërkohë që dhe vetë ndërtimi nuk është bërë sipas projektit të paraqitur nga ndërtuesi dhe të miratuar nga bashkia.

Vepra e dytë penale për të cilën prokuroria kërkon gjykimin e Dakos ka të bëjë me një procedurë prokurimi, për shërbim konsulence, sigurimin e një projekti të quajtur “Projektim zbatim për Promenadën Bregdetare dhe Plazhin publik nga Bërryli deri në Currila”. Sipas SPAK, komisioni i ngritur me urdhër të Dakos, ka kryer gabim llogaritjen e fondit limit, me një vlerë gati dhjetë herë më shumë se ajo që duhet të llogaritej në bazë të Vendimit të Këshillit të Ministrave.

SPAK njoftoi më 10 dhjetor 2023 përfundimin e hetimeve për Dakon dhe 10 persona të tjerë, si dhe dërgimin e çështjes për gjykim. Dy seanca të përcaktuara për shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë dështuan të zhvillohen, ndërkohë që një tjetër e zhvilluar më 27 janar nuk arriti të përmbyllej pas pesë orë parashtrime nga palët. Pas shqyrtimit të akteve të prokurorisë të premten, gjykata i gjeti ato të mangëta duke kërkuar urdhërimin e veprimeve të tjera hetimore.

b.m/dita