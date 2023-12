“Hiq dorë se nuk ia vlen të merresh me shqiptarët” – i shkruan nipi filogrek, iluministit shqiptar. Ja përgjigja e tij, pak para se ta helmonin

Naum Veqilharxhi (1797-1846) ka qenë një ndër përfaqësuesit më në zë të nacionalizmit shqiptar, në vitet 30-40 të shekullit të XIX. Për të kuptuar kontekstin social dhe familjar ku vepronin patriotë shqiptarë si Veqilharxhi duhen lexuar studime si ai i botuar së fundmi për Veqilharxhin nga historiani i njohur, Dorian Koçi.

Dr.Koçi sjell në një publikim në gazetën DITA një letërkëmbim shumë interesant mes Naumit dhe nipit të tij, që quhej Jani Cale. Ky i fundit e këshillon xhaxhain të heqë dorë nga idetë për të ringjizur kombin shqiptar.

Jani Cale me profesion doktor dhe banues në Vjenë duket se ishte akomoduar dhe përfshirë mirë në jetën urbane të Vjenës dhe të kolonisë greke në kryeqytetin perandorak të Austrisë.Tregtarët grekë dhe të bashkësive ortodokse nga Epiri ishin vendosur në Vienë si një vazhdim i aktiviteteve të tyre tregare nga kolonia e Venecias, por edhe qyteteve të Hungarisë si Petsi, Brashov dhe Sibiu.

Ata shpejt arritën të merrnin pjesën më të madhe të tregtisë së importit dhe eksportit midis Perandorisë Habsburg dhe Perandorisë Osmane. Në këtë shoqëri bënin pjesë edhe tregtarë shqiptarë ortodoksë si është rasti i vëllezërve Çelo(Anastas dhe Spiridon) nga Gjirokastra. Tek kjo koloni e Vjenës bënte pjesë edhe Jani Cale.

Mbizotërimi i kulturës helene kish krijuar një zbehje të identiteteve të tjera. Për këtë arsye Jani Cale do i shkruaj ungjit të vet se

“Cila vallë nga tri perëndeshat, që përcaktojnë fatin e njerëzve, deshi që të mos dalë ndonjë tjetër, por xhaxhai im shumë i shtrenjtë, për të lidhur ato që s’lidhen, të sjellë në formë atë që nuk ka formë, të bashkojë në një tufë, myslimanët fanatikë, të krishterët ortodoksë superticiozë dhe papistët që urrejnë fetë e tjera, të krijojë një trup homogjen nga kombi shqiptar? Mallkoj atë orë, xhaxhai im i nderuar, kur ju u dhatë pas një ideje të tillë. Hiqni dorë nga planet që nuk mund të realizohen, duke përbuzur lajkat e të huajve, besoni në fjalët e nipit tuaj, i cili ka informata…”[10].

Përgjigjia e Veqilharxhit për nipin është iluministe dhe moderne: “U ke besuar trashë mësuesve të tu grekë, nipi im”! – shkruan ai. Më poshtë, pjesë nga teksti botuar nga historiani Koçi:

“O nip! Vetëm kafshët, – shkruan Veqilharxhi, – nuk gjykojnë, e kanë të përcaktuar nga vetë natyra edhe fatin, edhe jetën e tyre; kurse njeriu ka një destinacion, të cilin mund ta arrijë veçse duke filluar të ecë gradualisht nga gjërat më të vogla…Ti, siç thua, ke lexuar shumë historianë dhe për shqiptarët nuk paske gjetur as gjënë më të vogël. Ti, të gjitha studimet e tua i ke bërë në shkollat greke, të cilat janë organizuar për të ndriçuar rininë greke dhe jo për ndriçimin e kombit shqiptar; por ti, si një burrë me arsim, si nuk e kape idenë nga krahasimi i të gjitha kombeve të tjera, që një komb si ai shqiptari, i krijuar në të njëjtën kohë me kombet e tjera, që zë një vend të caktuar në tokë, që ka tipare të veçanta të gjuhës, të dokeve dhe zakoneve, si ishte e mundur të mos kish dhe dy shekujt e tij mitologjikë, heroikë, politikë dhe fetarë, të shpërnguljeve dhe të rivendosjeve të tij? Por u besove trashë e trashë mësuesve të tu, se që nga të gatuarit e njeriut dhe gjer tani ky komb paska qenë një gur inorganik, i mbetur në pa veprimtari të plotë ose si një larvë insektesh, e cila nuk ka pësuar ende metamorfozën e saj natyrore si flutur…

Më këshillon të ruhem nga këshillat e të huajve por nuk ka këshillë më të keqe nga ajo që e shtyn njeriun të mohojë kombin e vet, d.m.th. prindërit e tij, farefisin e tij, miqtë e tij, bashkëkombësit e tij, vetë vatrën e tij atërore, varret e stërgjyshërve të tij, gjërat e shenjta të vetë familjes së tij dhe të shkojë për t’i kërkuar të gjitha këto gjetkë, ku kurrë nuk do të ketë mundësi për t’i gjetur, duke vuajtur gjatë jetës…”

Tendencat asimiluese greke do të dëshironin që të përfshinin në gjirin e tyre intelektualë të llojit të Naum Veqilharxhit siç kishin mundur ta realizonin me nipin e tij Jani Cale, por vepra që ai kishte filluar do ti kushtonte jetën.

Naum Veqilharxhi vdiq në Stamboll, i helmuar nga Patriakana greke.

Por me veprën e tij u bë shprehës i një kthese me rëndësi në historinë e kombit shqiptar, duke vendosur themelet e formësimit të identitetit kombëtar që do i hapte në mënyrë të pashmangshme rrugën themelimit të shtetit kombëtar, – shkruan Koçi në shkrimin për Veqilharxhin, në DITA që mund të lexohet i plotë duke klikuar KËTU.

n.s. / dita