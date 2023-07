I frikësohet urdhër-arrestit të Hagës\ Vladimir Putin heq dorë nga pjesëmarrja në Samitin e Afrikës së Jugut

Presidenti i Afrikës së Jugut ka konfirmuar se presidenti Rus, Vladimir Putin, nuk do të marrë pjesë në samitin ndërkombëtar që zhvillohet në vend “me marrëveshje reciproke”.

Takimi i vendeve të BRICS, ku bëjnë pjesë Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, do të mbahet në Johannesburg në fund të muajit të ardhshëm.

Megjithatë, me një urdhër-arrestin e nxjerrë nga Gjykata Ndërkombëtare Penale për Presidentin Putin me akuzën e dëbimit të paligjshëm të fëmijëve nga Ukraina, Afrika e Jugut u përball me një dilemë. Si një anëtar i GJNP-së, Afrikës së Jugut në teori do t’i kërkohet të arrestojë udhëheqësin rus nëse ai shkel në vend.

Afrika e Jugut konfirmoi muajin e kaluar se do të vazhdojë të jetë nikoqir i samitit, pavarësisht spekulimeve se takimi mund të zhvendoset në Kinë në mënyrë që presidenti Putin të mund të marrë pjesë në një vend që nuk është i detyruar ta arrestojë atë.

Ministri i Jashtëm, Sergei Shoigu do të marrë pjesë në emër të Rusisë. Të gjithë krerët e tjerë të shteteve janë ftuar të marrin pjesë.

