“I thashë pilotit ta ulte avionin në Barcelonë, që t’i jepja një puthje Gerardit!” Shakira rrëfen ‘gjënë më romantike në jetë’

Beteja ligjore mes Shakirës dhe Thesarit të Spanjës vazhdon, teksa këngëtarja kolumbiane përballet me një proces gjyqësor për mashtrim tatimor prej 14.5 milionë eurosh. Me kalimin e viteve, deklaratat nga gjyqi janë shtuar dhe tashmë ‘El País’ ka pasur akses në to. Mes tyre një detaj interesant nga lidhja intime me mbrojtësin e Barcelonës, Gerard Pique, në fillimet e saj.

“Isha e kënaqur me të. Mbaj mend që fluturova nga Marrakech për në Kroaci. Ne po fluturonim mbi Barcelonë dhe e pyeta pilotin e avionit nëse mund të ulem shkurtimisht vetëm për t’i dhënë një puthje Gerardit. Është gjëja më romantike që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Nuk e di nëse Agjencia e Tatimeve do ta ketë llogaritur si një ditë në Spanjë…”, u shpreh ajo, duke iu referuar me ironi hetimit në proces.