Irlanda do ju paguajë 92000 dollarë, nëse zhvendoseni me shtëpi në ishujt e saj!

Mundësi të reja po vijnë për ata që ëndërrojnë të rregullojnë një idil rural, larg kaosit të jetës moderne. Irlanda sapo ka njoftuar një skemë për të rigjallëruar më shumë se 20 nga ishujt idilik, që shtrihen në bregun e saj perëndimor, duke përfshirë Inis Mór, peizazhin befasues të së cilës mund ta njihni nga hiti hollivudian “The Banshees of Inisherin”, si dhe 10 irlandishtfolësit, Ishujt Gaeltacht.

Grantet e rritura deri në 84,000 € (rreth 92,000 dollarë) së shpejti do t’u ofrohen njerëzve që dëshirojnë të rinovojnë shtëpitë e lira, ose të braktisura dhe më pas të jetojnë në to, me Oficerët e Shtëpive të Lira tani në rast për të identifikuar pronat e pranueshme. Banorët e ishullit duhet të jenë të vetëdijshëm se megjithëse nuk ka kufizime se kush mund të blejë pronë në Irlandë, zotërimi i një vendi nuk ju garanton të drejtën për të jetuar atje. Faqja e internetit e qeverisë ka detajet më të fundit mbi politikën e Ishujve dhe skemën ekzistuese të rinovimit.