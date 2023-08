Ish-lojtari i Realit, kandidat për të qenë James Bondi i ardhshëm!

Ai ishte një nga premtimet më të mëdha të futbollit botëror. U stërvit në kategoritë më të ulëta të Feyenoord dhe tërhoqi vëmendjen e klubeve të mëdha në Evropë në Eurokupën U-21 me skuadrën e Holandës. Ishte atëherë, kur Real Madrid arriti të nënshkruajë me futbollistin për 10 milionë euro. Megjithatë, ai nuk e mbaroi punën në Santiago Bérnabeu dhe pati mundësitë e tij të fundit të nivelit të lartë në klube si Hércules Club de Fútbol ose Everton, përpara se të përfundonte jashtë ligave kryesore evropiane ose ekipeve të kategorisë së dytë angleze.

Ndonëse është ende i lidhur me botën e futbollit, Royston Drenthe ka synime të tjera artistike: “Gjithmonë i kam thënë nënës sime që një ditë do të doja të bëhesha aktor. Kjo ishte diçka që e mora shumë seriozisht. Përveç futbollit, ishte tjetër nga ëndrrat e mia”, ka zbuluar në një intervistë për Ladbrokes Fanzone. Aspiratat e Drenthe gjatë gjithë karrierës së tij kanë qenë gjithmonë të larta, kjo është arsyeja pse ai me të qeshur aplikoi për të marrë detyrën e James Bond: “E di që Daniel Craig ka hequr dorë nga roli i 007… A është kjo puna e radhës për mua? Mendoj se do të duhej ta përmirësoja pak anglishten time…”, është shprehur ai.

Ajo që dukej si një shaka ka përshkuar botën reale përmes basteshkruesve, pasi shumë prej tyre kanë vendosur ta përfshijnë emrin e tij në mesin e kandidatëve të mundshëm për të luajtur spiunin ikonë britanik. Në fakt, tarifa për fituesin është 500 euro për çdo euro të bastit, madje në disa shtëpi arrin deri në 1000 euro. Edhe pse, siç e dimë të gjithë, është diçka e pamundur.