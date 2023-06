“Ishte kaos, jashtë kontrollit dhe horror!” Pezullohet Kampionati Europian i Seksit, aktorja rrëfen shkaqet dhe detajet (Fotot)

Të gjithë u tronditën kur u publikua lajmi se do të kishte një kampionat evropian të seksit, i cili erdhi kur Suedia shpalli seksin një sport zyrtar dhe kështu u krijua Federata Suedeze e Seksit. Tashmë gjithçka ishte e përshkruar me vendet pjesëmarrëse, kandidatët e tyre, testet që do të kryheshin dhe madje edhe jurinë. Gjithçka ishte shumë e avancuar dhe madje kampionati do të niste të enjten e kaluar në Goteborg, ku tashmë ishin të mobilizuar të gjithë pjesëmarrësit. Spanjollja kandidate, Selva Lapiedra, aktore e filmave për të rritur dhe modele e OnlyFans, tregoi se kur zbarkoi në Suedi, kishte dyshime dhe paqartësi në mesin e kolegëve të saj për konkursin dhe në fund ka përfunduar në anulim.

“Tashmë u pa të enjten kur transmetimi i drejtpërdrejtë u vonua dhe për këtë arsye gjithçka ndryshoi për ditën e nesërme. Por as të premten nuk shihej asgjë dhe gjithçka u justifikua si probleme teknike. Çdo ditë sulmonin shumë faqen e internetit, kapeshin kamerat, faqja nuk funksiononte, aktivitetet nuk organizoheshin, gjyqtarët që duhej të ishin aty nuk ishin… Shkurt, organizimi ishte zero”, komentoi ajo në “El Plural”.

Gjithashtu mësohet se sipas asaj që ka thënë përfaqësuesja e Spanjës, një aktore është ankuar për funksionimin e kampionatit dhe organizatori, striptisti suedez Dragan Bratiç, i ka thënë të largohet dhe se nuk do t’i paguajnë asgjë , madje tentoi ta sulmonte.

“Situata ka dalë jashtë kontrollit. Është kaos. Më shumë se kaq: është kthyer në një film horror”, tha Selva Lapiedra. Tashmë pjesëmarrësit janë larguar nga qyteti dhe kampionati i seksit është pezulluar. Këtu janë edhe fotot e disa prej modeleve kandidate për këtë disiplinë.