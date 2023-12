Japonia, Britania dhe Italia bashkëpunojnë për prodhimin e një avioni luftarak të gjeneratës së re

Britania, Japonia dhe Italia kanë nënshkruar një traktat ndërkombëtar për krijimin e një programi që synon zhvillimin e një avioni luftarak të avancuar, njoftuan sot ministrat e mbrojtjes. Marrëveshja vjen një vit pasi të tre vendet nënshkruan bashkëpunimin e tyre të parë në industrinë e mbrojtjes duke bashkuar përpjekjet e veçanta të Londrës dhe Tokios për avionin e gjeneratës së ardhshme.

Parlamentet e tre vendeve duhet të ratifikojnë marrëveshjen. Faza e përbashkët e zhvillimit të programit do të fillojë në vitin 2025, ndërsa pritet të përfundojë në 2035.

Si stafi menaxhues i Programit Global Compat Air (GCAP) ashtu edhe stafi industrial i programit do të vendosen në Britani, raporton Reuters. Drejtori i parë i programit do të jetë japonez, ndërsa drejtuesi i parë i organizatës së biznesit do të jetë italian, thuhet në njoftim.

“Asnjë vend nuk mund ta bëjë këtë i vetëm në këtë nivel ekspertize që kombinon aftësitë dhe pajisjet tona, me dizajnin dhe aftësitë e linjave tona të prodhimit,” tha Sekretari Britanik i Mbrojtjes, Grant Shapps.

“Ndërsa po përballemi me një pasiguri të madhe që nga Lufta e Dytë Botërore, mbrojtja ajrore vazhdon të jetë një sfidë kritike që ne duhet ta arrijmë,” shtoi Ministri Japonez i Mbrojtjes Minoru Kihara nga Tokio, i shoqëruar nga Shapps dhe Ministri Italian i Mbrojtjes.

Avioni supersonik do të ketë teknologji stealth, si dhe një radar të aftë për të ofruar 10,000 herë më shumë të dhëna sesa sistemet aktuale, ka njoftuar qeveria britanike.

BAE Systems e Britanisë, Leonardo i Italisë, prodhuesi europian i raketave MBDA dhe prodhuesi i motorëve Rolls-Royce do të jenë pjesë e programit. Reuters ka raportuar se Mitsubishi Heavy Industries e Japonisë, Mitsubishi Electric Corp e Japonisë dhe prodhuesit e motorëve IHI Corp dhe Avio Aero janë gjithashtu të përfshirë.

p.c. / dita