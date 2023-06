Jeta e Berlusconit dhe skandalet: E quanin “të pavdekshëm”, la çdo grua…për një më të re

Silvio Berlusconi dha frymën e fundit sot. Ai ishte një nga politikanët dhe manjatët më të rëndësishëm të medias dhe sportit në Itali.

Ndërsa karriera e tij politike ishte në qendër të vëmendjes, shumë u interesuan edhe për jetën e tij të dashurisë.

Për shkak të energjisë që zotëronte, ai u quajt “i pavdekshëm” dhe adhuronte gratë. Ndonëse është martuar dy herë dhe me pesë fëmijë, Berlusconi ishte i njohur për romancat dhe aferat e tij të shumta, të cilat mund të shkaktonin admirim apo dhe polemika. Që kur bashkëshortja e tij Veronika Lario e la në vitin 2009 me arsyetimin se ai “shoqërohej së tepërmi me vajza të mitura”, Silvio e jetoi jetën në maksimum.

Një nga aferat më të famshme që tërhoqi vëmendjen e publikut ishte Olivia Burato, e cila ishte shumë më e re se ai. Lidhja e tyre tërhoqi shumë vëmendjen e mediave, si për shkak të diferencës në moshë, ashtu edhe për faktin që Berlusconi në atë kohë ishte i martuar.

Edhe në vitin 2010 nisi një hetim i gjerë për festat “bunga-bunga” të Silvio Berlusconit, ku dyshohet se ishin të pranishme shumë vajza të mitura. Megjithatë, Berlusconi doli nga të gjitha skandalet relativisht i padëmtuar, e në fund të fundit ai arriti të qëndronte në ujërat politike të Italisë.

Megjithatë, shumë gra nuk mund të mos e fajësojnë atë për skandalin që shpërtheu kur la të dashurën e tij prej shumë vitesh Francesca Pascal, e cila në atë kohë, në moshën 34-vjeçare, ishte, sipas fjalëve të tij, “shumë e vjetër për të.”

“Ai do të jetë i dashur për mua përgjithmonë. I uroj atij gjithë lumturinë në botë dhe shpresoj që të gjejë dikë që do të kujdeset për të si unë”, tha në atë kohë Françeska, e cila citohet nga mediat italiane si fajtore për prishjen e marrëdhënies. Domethënë, ajo dyshohet se ka insistuar vazhdimisht që Berlusconi të martohej me të, ndaj duket se ky qëndrim i ka prishur marrëdhëniet mes tyre. Kur Berlusconi i tha se po planifikonte të ndahej, ajo u befasua nga vendimi i tij.

Megjithatë, ata u ndanë paqësisht dhe Françeska qëndroi në vilën luksoze që Berlusconi i kishte blerë.

Pas Françeskës, Silvio filloi një lidhje me 33-vjeçaren Marta Fasina, e cila është 53 vjet më e re se ai. Ata u martuan në mars të vitit 2022. Megjithatë, ishte një akt simbolik për nder të lidhjes së tyre por jo një martesë e vërtetë.

Tani pas vdekjes, trashëgimtarët e tij nuk do t’i japin Martës asnjë cent të pasurisë së babait të tij prej 5 miliardë dollarësh. Megjithatë ajo u vesh me një fustan nusërie Antonio Riva prej dantelle franceze dhe me një pelerinë tre metra e gjysmë të gjatë. Çmimi i atij fustani ishte qenë 20 mijë euro, ndërsa BerlusConi veshi një kostum Armani, e asokohe u llogarit se dasma kushtonte rreth 400 mijë euro.

Berlusconi u akuzua gjithashtu se kishte paguar për seks balerinën marokene Karima El Mahroug, e njohur më mirë si “Ruby the Heart Stealer”, kur ajo ishte 17 vjeç.

Ai u përball me një gjyq që filloi në prill 2011. Megjithatë, një gjykatë e Milanos hodhi poshtë një vendim fajësie dhe një dënim me shtatë vjet burg të dhënë nga një gjykatë më e ulët në vitin 2013.

Ishte një nga skandalet e fundit që ndihmuan në përshpejtimin e rënies politike të Berlusconit.

Lidhje të dyshuara me mafian

Berlusconi nuk u gjykua kurrë për akuzat në lidhje me Cosa Nostra-n – mafian siciliane – por është pretenduar vazhdimisht se ai kishte lidhje me grupin.

Akuzat lindin kryesisht nga punësimi i Vittorio Mangano, një person me lidhje me mafian siçiliane. Berlusconi e punësoi Manganon si kopështar të vilës së tij në Milano.

Akuzat për korrupsion

Në vitin 2007, një regjistrim audio i një telefonate midis Berlusconit dhe drejtorit të përgjithshëm të Radiotelevizionit Italian – Agostino Sacca – u bë publike.

Ishte pjesë e një hetimi nga Zyra e Prokurorit Publik të Napolit, ku Berlusconi dyshohej për korrupsion.

Ai u shpall fajtor për mashtrim tatimor në tetor 2012 në një rast që përfshinte rrjetin e tij televiziv Mediaset. Berlusconi u dënua me 4 vite burg.

Konfliktet e interesit

Një temë pothuajse e vazhdueshme në jetën e Berlusconit ishin akuzat për konflikt interesi. Veçanërisht kur ai ishte kryeministër, pasi një nga gazetarët vendas pretendonte se ai kishte hyrë në politikë për të shpëtuar kompanitë e tij nga falimentimi.

Akuza të tilla zakonisht përqendroheshin në përdorimin e tij të medias dhe marketingut për përfitime politike – pasi ai kishte kontroll të gjerë mbi pjesë të mëdha të shtypit italian.

j.l./ dita