Kalkulimet/ Shqipëria me shansin e artë, ja çfarë i mbetet për Europianin. Polonia ka dhe një disfavor në fund

Shqipëria duket se do arrijë për herë të dytë Europianin në fazën finale, gjithmonë nëse nuk bën surpriza rrugës dhe prish atë çfarë ka ndërtuar deri tani, 8 pikë në katër ndeshje. Por më e rëndësishmja, pika e sotme në Pragë ndaj një pretendenti favorit si Çekia. Një barazim 1-1 i Shqipërisë, që e ngjit në 7 pikë, një më pak se çekët dhe një më shumë se Polonia, që fitoi 2-0 një ndeshje jo të lehtë me Ishujt Faroe dhe që e zhbllokoi me një penallti të Levës në minutën e 72’.

Shqipëria prej ndeshjen e radhës polakët në takim direkt dhe më tej Çekinë po në Tiranë, dy ndeshje brenda që e favorizojnë. Në rastin më të keq do i duhet t’i mbajë të dyja ekipet në kuotën e barazimit, për të shpresuar më shumë për një tjetër hap fals të polakëve. Por nëse kuqezinjtë fitojnë edhe minimalisht ndeshjen e pas katër ditëve me polakët, atëherë shanset bëhen reale dhe ëndrra e arritshme.

Kjo, sepse Polonia ka një disavantazh që takimin e fundit të saj e luan me Çekinë brenda më 17 nëntor të këtij viti, kurse në datën e fundit të eliminatoreve del me ditë pushimi dhe pret çfarë ndodh në dy ndeshjet e tjera, Shqipëri-Ishujt Faroe dhe Çeki-Moldavi.

Kuqezinjtë nga ana e tyre dalin pushim në datën 15 tetor, pasi luajnë më 12 tetor takimin me Çekinë në Tiranë. Dy takimet e fundit të nëntorit, Shqipëria niset më e favorizuar, me Moldavinë në transfertë dhe me Ishujt Faroe në Tiranë.

-Renditja:

Çekia 8 pikë

Shqipëria 7 pikë

Polonia 6 pikë

Moldavia 5 pikë

Ishujt Faroe 1 pikë

-Ndeshjet e mbetura deri në fund të EURO 2024

10 Shtator 2023

18:00 Faroe Islands-Moldova

20:45 Albania-Poland

12 Tetor 2023

20:45 Albania-Czech Rep

20:45 Faroe Islands-Poland

15 Tetor 2023

18:00 Czech Rep-Faroe Islands

20:45 Poland-Moldova

17 Nëntor 2023

18:00 Moldova-Albania

20:45 Poland-Czech Rep

20 Nëntor 2023

20:45 Albania-Faroe Islands

20:45 Czech Rep-Moldova