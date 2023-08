Këngëtarja e njohur spanjolle zhvishet live dhe performon topless në koncert! (VIDEO)

Eva Amaral dhe Juan Aguirre, dy anëtarët e grupit muzikor spanjoll, me një karrierë të gjatë pas tyre, kanë ofruar një koncert këtë të shtunë, më 12 gusht, në Aranda del Duero (Burgos), duke u ribashkuar me publikun. Ky është festivali Sonorama Ribera, i cili po zhvillohet ditët e fundit (ndërmjet 9 dhe 13 gusht) dhe ka tërhequr më shumë se 35,000 njerëz. Performanca ka kombinuar tema nga e tashmja me të shkuarën e dyshes, duke bërë një rrugëtim në karrierën e tyre muzikore.

Por ajo që ka shtangur të pranishmit ishte performanca introverse e këngëtares Amaral. Përveç se ka interpretuar këngët më emocionuese dhe më të njohura, ka dashur të bëjë edhe një deklaratë dhe ka hequr këmishën para të gjithëve. “Për Rigobertën, për Zaharën, për Beben… Sepse askush nuk mund të na heqë dinjitetin e lakuriqësisë, të brishtësisë, të forcës sonë!”, bërtiti Eva teksa këndonte “Revolución”, një nga më të njohurat e repertorit të saj. Dhe shfaqja ishte: Topless për të pranishmit, dhe mesazh për gratë e lira…