Këngëtarja tregon gjoksin në skenë, policia i ndalon koncertin…! (VIDEO)

Koncerti i ‘Krenarisë në Murcia’ ka lënë një episod jo pa polemika. Këngëtarja, Rocío Saiz, ish-lider i Las Chillers, performoi një version të ‘Como yo te amo’, kur hoqi këmishën dhe ekspozoi gjoksin. Është pjesë e një interpretimi që po përsëritet prej vitesh. Ajo e bëri këtë duke bërtitur: “Për të gjithë ata që thonë se gratë duhet të jenë të matura!” Dhe, menjëherë më pas, policia ka vijuar ndalimin e koncertit të Saizit.

Kjo ka ndodhur në Plaza del Cardenal Belluga, në Murcia, në një festival të zbutur nga ndërhyrja e policisë, i konsideruar nga të gjithë të pranishmit si i tepruar – duke bërtitur “Liri!” – dhe nga rrjetet sociale si një shfaqje urrejtjeje. Në një prononcim për ‘El País’, artistja ka rrëfyer se kur hoqi këmishën, ata nga organizata erdhën me shpejtësi për t’i thënë se ose do mbulohej, ose do e merrnin me pranga.