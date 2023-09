Kina ngre alarmin për një tjetër Luftë të Ftohtë!

Kryeministri kinez Li Qiang tha tsot se është e rëndësishme të shmanget një “Luftë e re e Ftohtë” kur kemi të bëjmë me konfliktet midis vendeve pasi liderët botërorë u mblodhën në Indonezi mes rivaliteteve gjeopolitike në rritje në rajonin Indo-Paqësor.

Duke folur në një samit vjetor që përfshin anëtarë të Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN) dhe Kinës, Japonisë dhe Koresë së Jugut, Li tha se vendet duhet “të trajtojnë siç duhet dallimet dhe mosmarrëveshjet”, raporton REUTERS.

“Për momentin, është shumë e rëndësishme t’i rezistojmë zgjedhjes së palëve në konfrontimin e bllokut dhe të ndalojmë një Luftë të re të Ftohtë”, tha Li.ASEAN (Shoqata e Kombeve të Azisë Juglindore), i cili ka paralajmëruar për rrezikun e përfshirjes në mosmarrëveshjet e fuqive të mëdha, po zhvillon gjithashtu bisedime më të gjera me Li, nënpresidenten e SHBA-së Kamala Harris dhe liderët e vendeve partnere duke përfshirë Japoninë, Korenë e Jugut, Australinë dhe Indinë.

As presidenti i SHBA Joe Biden dhe as homologu i tij kinez, Xi Jinping, nuk do të marrin pjesë. Në krye të axhendës në mbledhjet në Xhakartë është shqetësimi për aktivitetin gjithnjë e më të sigurt të Kinës në Detin e Kinës Jugore, një korridor i rëndësishëm tregtar në të cilin disa anëtarë të ASEAN-it kanë pretendime se janë në konflikt me Kinën.

Në komentet në fillim të takimit të saj me udhëheqësit e ASEAN-it, Harris tha se Shtetet e Bashkuara ishin të përkushtuara ndaj rajonit. “Shtetet e Bashkuara kanë një angazhim të qëndrueshëm ndaj Azisë Juglindore dhe më gjerësisht ndaj Indo-Paqësorit”, tha Harris.