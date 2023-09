Kompania e varkave në Venecia përjashton përjetë Kanye West dhe të shoqen Bianca: Ekspozim i pahijshëm dhe aktivitet i turpshëm!

Rrjetet sociale i kanë bërë jehonë udhëtimit të nxehtë me varkë që Kanye West dhe gruaja e tij, Bianca Censori, luajtën përmes kanaleve të ngarkuara dhe të kërkuara të Venecias. Një udhëtim që është bërë viral për shkak të qëndrimit të dashur dhe bashkëfajtor të të dyve, siç e tregojnë edhe pamjet në të cilat shihet koka e stilistit australian në lartësinë e prehrit të artistit. Dëshmitarët pranojnë se Bianca po bënte seks oral me partnerin e saj, ndërsa ai ekspozonte të pasmet e tij të zhveshura para një grupi turistësh.

Një fakt që ka sjellë pasoja të rënda për Kanye West dhe partneren e tij. ‘Venezia Turismo Motoscafi’, emri i kompanisë që i dha me qira një varkë çiftit, ka lëshuar një deklaratë ku thuhet se çifti është i ndaluar përjetë për këtë episod jo të përshtatshëm për të gjitha moshat. Kompania, e cila gjithashtu ka si klientë Jennifer López ose Ben Affleck, dënon ashpër këtë fakt, të përshkruar si “aktivitet i turpshëm” dhe “ekspozim i pahijshëm”.

