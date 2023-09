Kreu i KFOR-it: Gjendja në veri të Kosovës është shumë e paqëndrueshme!

Gjendja në Kosovë vazhdon të jetë “shumë e paqëndrueshme” ndonëse situata e sigurisë është qetësuar në krahasim me majin kur shpërtheu dhuna, deklaroi komandanti i trupave të NATO-s në Kosovë të mërkurën.

Gjeneral majori Italian Angelo Michele Ristuccia, komandant i trupave paqeruajtëse të NATO-s në Kosovë, tha se tensionet mes dy palëve mbeten të larta për shkak të dallimeve politike.

“Gjendja është e qetë pas zhvillimeve të 29 majit. Por situata vazhdon të jetë shumë e paqëndrueshme. Ne mendojmë se ky tension është për shkak të një sërë çështjesh të pazgjidhura. Do të thoja se sëmundja më shqetësuese është mosbesimi – mungesa e besimit ndërmjet palëve. Kjo do të thotë se nuk ka zgjidhje ushtarake. E vetmja zgjidhje është zgjidhja politike”, deklaroi ai në selinë e NATO-s në Bruksel.Mbi 90 pjesëtarë të KFOR-it u lënduan gjatë përleshjeve me protestuesit serbë në pjesën veriore të Kosovës në muajin maj. Rreth 50 protestues po ashtu u lënduan gjatë trazirave.