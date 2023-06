“Presidenti Putin nuk duhet ta fitojë këtë luftë, sepse jo vetëm që do të ishte një tragjedi për ukrainasit, por do ta bënte botën më të rrezikshme: do t’u dërgonte një mesazh liderëve autoritarë, përfshirë Kinën, se nëse përdorin forcën ushtarake, ata mund të arrijnë çfarë duan”.

Kështu u shpreh Jens Stoltenberg, para takimit të tij sot në Shtëpinë e Bardhë me Joe Biden , duke nënvizuar se një skenar i tillë “do të na bënte të gjithëve më të pambrojtur”.

“Është gjithmonë në interes të sigurisë sonë të mbështesim Ukrainën”, shtoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s, i cili falënderoi Biden për angazhimin e tij për të mbështetur Kievin, së bashku me atë të aleatëve të tjerë.