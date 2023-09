“Kriza e stafit” në një burg në Britani, 18 punonjëse u përfshinë në skandale seksuale me të burgosurit

Një “krizë e rëndë e personelit” po përballet me një burg në Britani, ku gjithsej 18 punonjëse femra janë pushuar nga puna ose kanë dhënë dorëheqjen vitet e fundit për skandale seksuale dhe lidhje dashurie që kishin me të burgosurit.

Sipas Daily Mail, një raport i fundit nga një mbikëqyrës i pavarur tha se mungesa e personelit dhe mungesa e përvojës së stafit të ri janë “faktorë destabilizues” në HMP Berwyn, burgu më i madh i Britanisë që ndodhet në Uellsin verior. Bëhet fjalë për një burg në të cilin vuajnë dënimin 2100 të burgosur të kategorive “me rrezik të mesëm” B dhe C, siç thuhet në publikimin përkatës.

Edhe pse 18 rastet datojnë në vitin 2017, tre gardiane burgu, 27-vjeçarja Jennifer Gavan, bashkëmoshatarja e saj Ayshea Gunn dhe 26-vjeçarja Emily Watson, u burgosën vitin e kaluar për marrëdhëniet e tyre me të burgosurit.

THEWatson pati tre takime seksuale me të dashurin e saj të burgosur në qelinë e tij, një prej tyre në ditën e Krishtlindjeve.

Gunn kishte bërë mbi 1200 telefonata (përfshirë “telefonata seksuale me video”) me të dashurin e saj Khuram Razaq, të cilit i kishte dhënë edhe të brendshmet për t’i mbajtur në qeli. Në prill 2020, Gavan nisi një lidhje me të burgosurin Alex Coxon të cilit ajo i ka dhënë një telefon për t’i dërguar video seksi. Në dhjetor të vitit të kaluar ajo u burgos me 8 muaj për shkelje të detyrës.

Sipas The Sun, raporti për problemet me të cilat përballet burgu fokusohet në periudhën mars 2022-shkurt 2023. Siç theksohet, heqja e masave kufizuese për pandeminë po ecën me ritme të ngadalta, për shkak të mungesës së stafit. Ai gjithashtu thekson se shumë anëtarë të stafit nuk duket se kanë përvojën e kërkuar dhe se po kërkohet staf i ri.

Vlen të theksohet se, për shkak të incidenteve të shumta të sjelljes joetike, mbi 500 punonjës të IEVP-së morën pjesë në seminare për të parandaluar sjellje të ngjashme.

j.l./ dita