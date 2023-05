Kryetari i bashkisë së Ersekës, Erion Isai u paraqit këtë të martë në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Burime bëjnë me dije se ai ka mbërritur në SPAK për të dhënë shpjegime lidhur me tenderin e një rruge në zonën që ai administron, i cili lidh Korçën me Ersekën.

Ai është thirrur në cilësinë e personit që ka dijeni për këtë projekt.

