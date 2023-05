Ku do shkojë Lionel Messi? 4 klubet favorite dhe përqindja për të firmosur me argjentinasin

Leo Messi është afër vendosjes për të ardhmen e tij. Këtë do ta bëjë në orët e ardhshme, nëse nuk është bërë tashmë, dhe planifikon ta shpallë atë në ditët në vijim. Siç shpjegoi SPORT, vendimi është i pashmangshëm. Futbollisti nuk dëshiron që hapi i tij i radhës si futbollist të bëhet telenovelë dhe tashmë mund të mbetet vetëm një ‘petal’. Në thelb janë katër opsione dhe secila prej tyre ka përqindjen e saj të mundësive për të fituar futbollistin më të lakmuar në planet. Al Hilal saudit do të kishte 40%, po aq sa Inter Miami. Nga ana tjetër, opsionet e PSG-së dhe Barçës janë të pakta dhe do të arrinin 10% secili. Është, padyshim, një ushtrim simbolik, objektivi i të cilit është të përcaktojë grafikisht se si është situata. Këto janë të mirat dhe të këqijat që Leo Messi vlerëson kur zgjedh të ardhmen e tij.