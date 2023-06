Kush do jetë “Supermeni” i ri i kinemasë? Zbulohet emri suprizë, bashkë me të edhe Lois Lane e re

James Gunn, bashkë-CEO i DC Studios, konfirmoi aktorin David Corenswet si rolin kryesor në filmin e tij “Superman: Legacy”. Gunn, shkrimtari dhe regjisori i filmit, konfirmoi përmes Instagramit se Corenswet do të jetë aktori që do t’i japë jetë gazetarit të famshëm dhe superheroit të fshehtë Clark Kent, në filmin premiera e të cilit është planifikuar për 11 korrik 2025.

Filmi do të prodhohet nga Peter Safran, bashkë-drejtues i studios së bashku me Gunn, dhe është pjesë e projektit ‘Gods and Monsters’ me të cilin DC Studios synon të rifillojë universin e DC Comics, pas një sërë dështimesh në arkë si ‘Adami i Zi’ dhe ‘Shazam!’

Corenswet zëvendëson kështu Henry Cavill, aktori i fundit që i dha jetë Supermanit një dekadë më parë në filmin e Zack Snyder, ‘Njeriu prej çeliku’ dhe që fitoi zemrat e fansave me performancën e tij, ndërsa Brosnahan zëvendëson Amy Adams në rolin e Lane.

Regjisori njoftoi gjithashtu se aktorja Rachel Brosnahan do të jetë Lois Lane e re, një reportere për Daily Planet dhe interesi kryesor i dashurisë së Kentit në fiction.