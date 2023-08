I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak zhvilloi sot një takim me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurtin.

Takimi ‘kokë më kokë’ u bë në kuadër të vizitës së kreut të qeverisë së Kosovës në Forumin Strategjik ‘Bled’ në Slloveni. Lajmin e bëri të ditur vetë Lajçak nëpërmjet një postimi në platformën X.

Ai shkroi se në fokus të diskutimeve ishte takimi që do të bëhet në Bruksel me ndërmjetësuesit e dialogut, Kurtit dhe Vuçiç në kuadër të dialogut. Takimi do të mbahet në shtator me fokus normalizimin e marrëdhënieve dhe zbatimin e deklaratës të 3 qershorit.