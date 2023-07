Lajm i mirë për të gjithë! “Pfizer” hedh në treg pilulën që rikuperon 80% të humbjes së flokëve

Alopecia (rënia e flokëve) është një realitet si tek meshkujt, ashtu edhe tek femrat, pavarësisht se në rastin e fundit është më pak e shpeshtë dhe më e padukshme. Rënia e flokëve mund t’i përgjigjet shkaqeve të ndryshme, por në një pjesë të mirë të rasteve është një reaksion autoimun. Siç është rasti i alopecisë areata, e cila zbulohet mbi të gjitha tek gratë dhe të miturit.

Alopecia areata karakterizohet nga shfaqja e njollave në lëkurë, në lëkurën e kokës, në fytyrë ose në trup. Ato janë zona ku flokët ose qimet e trupit zhduken. Kjo ndodh sepse sistemi imunitar fillon të sulmojë folikulat e flokëve. Në rastin e meshkujve, shumë prej tyre humbasin flokët me kalimin e moshës dhe është alopecia alogjenetike.

Gjetja e një zgjidhjeje për tullacllëkun ka qenë diçka si një Graal i Shenjtë për industrinë farmaceutike dhe për burrat gjithashtu. Prej vitesh kemi parë suplemente dhe shampo të ndryshme që premtojnë t’i japin fund rënies së flokëve. Edhe pse nuk arrihen asnjëherë rezultate të kënaqshme.

Tani një provë klinike mund t’i japë fund. Një grup studiuesish ka krijuar një pilulë që merret për 24 javë dhe ka treguar se mund të rikuperojë deri në 80% të flokëve të humbur, në pothuajse 25% të pacientëve, sipas ‘The Lancet’.

Me këtë efikasitet të lartë, Administrata e Ushqimit dhe Barnave (FDA), agjencia rregullatore e Shteteve të Bashkuara, sapo ka miratuar përdorimin e tij në pacientët nga mosha 12 vjeç. Ilaçi, i cili quhet “Ritlecitinib”. Produkti do të tregtohet me emrin ‘Litfiulo’ nga kompania farmaceutike Pfizer, në doza prej 50 mg në ditë. Ajo që bën ky medikament është zbutja e përgjigjes imune tepër aktive të trupit. Kështu, do të parandalonte qelizat imune të nisin një rrugë specifike sinjalizuese që do të shkaktonte inflamacion të gjëndrave të flokëve.

Në rastin e Liftiulo, është parë se pacientët kanë tendencë të tregojnë rezultate më të këqija sa më e avancuar të jetë alopecia, kështu që rrjedh se pilulat janë më efektive në fazat e hershme.

Ky nuk është ilaçi i parë për të luftuar alopecinë që miraton FDA. Vitin e kaluar drita jeshile iu dha edhe një pilule për të luftuar rënien e flokëve: baricitinib. Në këtë rast, është më pak efektiv se ritlecitinib, pasi funksionon vetëm në 20% të rasteve.