Lind një sport i ri: Kampionati Europian i…seksit! E organizon Suedia, shtetet që marrin pjesë dhe rregullat

Suedia hedh një hap në sport dhe bën një lëvizje-aktivitet të zakonshëm, një disiplinë të re sporti. Vendi nordik ka qenë i pari që ka regjistruar praktikat seksuale si një disiplinë zyrtare sportive dhe ka krijuar Kampionatin e parë Europian të Seksit.

Ky nuk është një turne i rastësishëm. Sporti i ri në Suedi ka organizimin e vet. Kreu i Federatës Suedeze të Seksit, Dragan Bratych, ka folur për këtë ngjarje sportive.

“Arritja e rezultateve të dëshiruara në seks kërkon trajnim. Ndaj është e logjikshme që njerëzit të fillojnë të garojnë edhe në këtë aspekt”, tha ai. Do të duhet të presim deri më 8 qershor për të parë nëse në këtë sport përmbushet thënia që ekziston tek të tjerët: luani ashtu siç stërviteni.

Kjo është data që shënohet në kalendar pasi 8 qershori do të nisë Kampionatin e parë Evropian të Seksit. Ai do të mbahet në Goteborg, me 20 përfaqësues nga e gjithë bota.

Turneu është i ndarë në 16 disiplina të ndryshme, në të cilat do të garojë për gjashtë javë. Çdo test do të zgjasë nga 45 minuta deri në një orë. Secili prej tyre do të vlerësohet nga një juri profesionale që do të shënojë nga 5 deri në 10 dhe do të ketë edhe votim publik.

Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të marrin pikë shtesë nëse tregojnë se kanë njohuri të larta teorike për Kamasutrën, jo vetëm që praktika shënohet, kështu që ata do të duhet të fundosin bërrylat e tyre përpara se të arrijnë në konkurs.

Konkurrentët e konfirmuar deri më tani janë: Ann Joy (Finlandë) (Itali), Sexy Lexy (Portugali), Monsieur Lorenzo Viota (Francë), Nek Sinner (Greqi), Matthew Meier (Ukrainë), Barbie Sins (Britania e Madhe), Mister Riddle ( Rusia) dhe Sweet Mery (Kroaci), Mugur (Rumani) dhe Selva Lapiedra (Spanjë).