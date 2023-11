Marrëveshja me Italinë, reagon Rama: Minimumi që Shqipëria duhet dhe mund të bëjë!

Kryeministri Edi Rama reagon pas përgënjeshtrimit të lajmit nga Partia Demokratike italiane, duke thënë se edhe kjo parti thekson se marrëveshja për emigrantët është e konsoliduar.

Me një postim në platformën X, Rama i është përgjigjur kritikave për marrëveshjen me Italinë për refugjatët, ku thekson se kjo që po bën Shqipëria është minimumi.

Postimi i plotë:

Në gazeta u përhap lajmi se miqtë e PD-së italiane donin të më përjashtonin nga Partia Socialiste Europiane dhe më pas me një farë vonese ata vetë e mohuan, por duke nënvizuar se marrëveshja që Shqipëria ka bërë dhe konsoliduar qeverisjen italiane të gjitha pikëpamjet.

Pikërisht të njëjtën gjë thonë PD-të e shumtë të së djathtës shqiptare që po luftojnë për të drejtën e të njëjtit emër pas ndarjeve së mëvonshme.

Sigurisht që do të më mungojë aftësia për të parë këndvështrimet e shumta të të gjitha këtyre PD-ve, por në respekt të plotë të PD-së italiane dua të përsëris këndvështrimin tim të vetëm: Përpjekja për të ndihmuar Italinë nuk është as kjo situatë dhe as Evropa.

Një zgjidhje që mund të ndahet nga të gjithë nuk është ndoshta më e mira, por sigurisht është minimumi që Shqipëria duhet dhe mund të bëjë! Nëse kjo nuk është e majtë apo italiane, s’është e keqe, duket se nuk është as e djathta, as Shqipëria. Ndoshta është thjesht e drejtë.

(Më vjen keq që nuk mund të takohem me miqtë e mi italianë në Samitin e PSE në Malaga, sepse jam në Forumin e Paqes në Paris, por shpresoj që nga diskutimi për çështjen gjithnjë e më të mprehtë të emigracionit të jetë e mirë, përgjigje konkrete dhe e përbashkët ‘Evropa merr pjesë në tash e shumë vit.

p.k\dita