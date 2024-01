Mbi 270 të arrestuar, Rrumbullaku jep detaje: Janë goditur anëtarët e 7 grupeve kriminale

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë, Muhamet Rrumbullaku ka mbajtur një konferencë për mediat lidhur me operacionin e zhvilluar në të gjithë vendit.

Rrumbullaku theksoi se faza e dytë e operacionit nuk lidhet vetëm me shkollat, por ka në fokus kriminalitetin në të gjithë vendin.

Gjithashtu drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit nënvizoi se në megaoperacionin e shtrirë në të gjithë vendin janë goditur anëtarët e shtatë grupeve kriminale dhe se mbi 270 persona janë arrestuar.

“Në bashkëpunimin me Prokurorinë e Përgjithshme janë inicuar 66 hetime proaktive. Janë marrë 295 urdhra ndalimi dhe vendime arresti. Faza e dytë e operacionit nuk lidhet vetëm me shkollat, por ka në fokus kriminalitetin në të gjithë vendin. Fokusi ka qenë goditja e fenomenit të shpërndarjes së lëndëve narkotike. Në këtë operacion janë sekuestruar edhe prova që kanë të bëjmë me tërësinë e operacionit vijues ‘Sundimi i ligjit’”, ka thënë ai.

j.l./ dita