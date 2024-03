Mediat greke: Fredi Beleri mund të kandidojë për eurodeputet i Demokracisë së Re

Mediat greke kanë hedhur hipoteza se kryebashkiaku i arrestuar i Himarës Fredi Beleri mund të kandidojë për eurodeputet në siglen e partisë së Kyriakos Mitsotakis, Demokracia e Re.

Parapolitika shkruan se kjo hipotezë është hedhur në tryezën e bisedimeve gjatë përzgjedhjes së kandidatëve ‘blu’ të Greqisë.

Por deri më tani ende nuk është bërë asgjë formale dhe Beleri ndodhet i arrestuar me akuzën e shit-blerjes së votave në Himarë.

Shkrimi i plotë:

Kyriakos Mitsotakis duket se ka surpriza në përzgjedhjen e tij, përveç të pritshmeve, sa i përket kandidatëve “blu” të zgjedhjeve europiane. Për shembull, sipas rubrikës Big Mouth të poëergame.gr , është hedhur në tryezë një ide që kryebashkiaku i arrestuar i Himarës, Fredi Beleri, të kandidojë në Eurolistën e Demokracisë së Re. Përveç karakterit simbolik të lëvizjes, një veprim i tillë do të përforconte karakterin patriotik të votës “blu” europiane.

Çfarë thotë ‘Big Mouth’

“Rritje të lëvizshmërisë vërehet ditët e fundit në lidhje me formimin e fletës “blu” europiane, e cila më duhet të pranoj se ka filluar të marrë një ngjyrë të tillë që nga dje, pasi deri më tani ishte diçka mes jeshiles dhe… të bardhë. Siç mësoj, presidenti Mitsotakis, përveç të pritshmeve, duket se ka edhe disa surpriza në kukurën e tij. Për shembull, një ish-ministër dhe deputet aktual i ND-së, një nga ata që lëvizin në të djathtën e pastër, më tha se një ide shumë e mirë do të ishte pjesëmarrja e kryetarit të bashkisë së Himarës, Fredi Beleri, i arrestuar në Eurolistën e ND. Siç më tha i njëjti person, përveç karakterit simbolik të lëvizjes, një veprim i tillë do të forconte karakterin patriotik të votës “blu” europiane.

