Mitsotakis falenderon Tiranën: Mirënjohje për mbështetjen e zjarrfikësve shqiptarë

Kryeministri grek, Kyriakos Mitsotakis ka falenderuar kryeministrin Edi Rama për trupat dhe mjetet zjarrfikëse që dërgoi për të asistuar me zjarret në vend.

“Falënderimet tona shkojnë për Shqipërinë, që dërgoi në Greqi 48 zjarrfikës dhe 9 automjete për t’u bashkuar me ne për të luftuar zjarret në Aleksandropoli. Faleminderit Shqipëri.🇦🇱🇬🇷”, shkruan kryeministri grek.

Thank you Sweden, for sending us two Air Tractors, further reinforcing our fleet as we fight the wildfires in Athens. Sweden, we are very grateful for your contribution. 🇸🇪🇪🇺🇬🇷@SwedishPM

