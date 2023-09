Musk u kërkoi inxhinierëve të fiknin rrjetin satelitor për të ndaluar sulmin ukrainas ndaj Rusisë

Elon Musk i urdhëroi fshehurazi inxhinierët e tij të fiknin rrjetin e komunikimit satelitor Starlink të kompanisë së tij pranë bregut të Krimesë vitin e kaluar për të penguar një sulm të fshehtë ukrainas në flotën detare ruse, sipas një fragmenti të përshtatur nga biografia e re e Walter Isaacson për miliarderin ekscentrik të titulluar “Elon Musk.”

Vendimi i Musk, i cili i la zyrtarët ukrainas t’i luteshin atij që të ndizte satelitët, u nxit nga një frikë akute se Rusia do t’i përgjigjej një sulmi ukrainas në Krime me armë bërthamore, një frikë e nxitur nga bisedat e Musk me zyrtarë të lartë rusë, sipas Isaacson.

Libri i ri nga Isaacson, autori i biografive të njohura të Steve Jobs dhe Albert Einstein, ofron njohuri të reja mbi Musk dhe se si frika e tij ekzistenciale për të ndezur një luftë më të gjerë e shtyu atë të refuzonte kërkesat e Ukrainës për sistemet Starlink që mund të përdornin për të sulmuar rusët.