NATO: Rebelimi i Wagnerit tregon se Putini bëri një gabim të madh në lidhje me Ukrainën

Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha se rebelimi i ndërprerë nga trupat Wagner gjatë fundjavës është një tjetër demonstrim i gabimit të madh strategjik që Vladimir Putin bëri duke pushtuar Ukrainën.Stoltenberg, i cili kryeson aleancën ushtarake të 31 vendeve, përfshirë Mbretërinë e Bashkuar dhe SHBA, i përshkroi ngjarjet e fundit si çështje të brendshme ruse.“Ngjarjet e fundjavës janë një çështje e brendshme ruse dhe një tjetër demonstrim i gabimit të madh strategjik që Presidenti Putin bëri me aneksimin e paligjshëm të Krimesë dhe luftën kundër Ukrainës”, tha Stoltenberg.Konfuzioni pwr ngjarjet e jashtëzakonshme të fundjavës i ka lënë qeveritë perëndimore të kërkojnë përgjigje për atë që mund të ndodhë në vendin me arsenalin më të madh bërthamor në botë dhe për luftën e tij kundër Ukrainës.Stoltenberg tha se NATO po monitoronte situatën në Bjellorusi dhe, përsëri, dënoi njoftimin e Moskës për të vendosur armë bërthamore atje.”Ne nuk shohim asnjë tregues se Rusia po përgatitet të përdorë armë bërthamore, por NATO mbetet vigjilente,” tha ai, duke shtuar se parandalimi i NATO-s ishte mjaftueshëm i fortë për t’i mbajtur njerëzit e saj të sigurt në një botë më të rrezikshme.Në të njëjtën kohë, Stoltenberg siguroi Kievin për mbështetjen e vazhdueshme të NATO-s.“Nëse Rusia mendon se mund të na frikësojë të mbështesim Ukrainën, ajo do të dështojë”, tha ai.”Ne qëndrojmë me Ukrainën për aq kohë sa duhet”, përmbylli Jens Stoltenberg.