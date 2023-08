Përcaktohen 4 vazot e Champions League, nesër shorti në Monako. Ja kush rrezikon “grupin e ferrit”!

Siç ndodh gjithmonë në shortet e Ligës së Kampionëve, termometri i vërtetë i grupeve do të shënohet nga sondazhet 3 dhe 4. Një Milan ose një Lacio do të ngjyrosnin çdo grup drejt një vështirësie më të madhe, veçanërisht nëse një kokos nuk mund të shmangej nga pjesa tjetër. Hyrja e Newcastle në këtë kurs gjithashtu vendos një kurth në vazon 4, zakonisht më e lehtë se këtë herë. Shmangia e magjistarëve në këtë zhurmë do të jetë thelbësore sepse një grup me Bayern, Milan dhe Newcastle, për shembull në rastin e Madridit, ose Dortmund, Milan dhe Newcastle, në rastin e Barçës, do të ishte një komplikim i panevojshëm për ndeshjen e parë të konkursi në Champions League.

Shorti i cili do të hidhet nesër në orën 18:00 në Monako, do të përcaktojë fazën e grupeve me ‘bomba’ të shumta me sahat. Ndonëse nga vazo 1 nisin me një avantazh të lehtë, as këtë vit nuk do të shpëtojnë nga një grup i vështirë. Barcelona si kampione spanjolle dhe Sevilla, kampione e Europa League, janë në vazon e parë, kurse ‘mbreti’ i trofeve Real Madrid, së bashku me ‘kushërinjtë’ e Atlético Madrid, në vazon dy dhe me rrezik grup ferri, pasi ka skuadra të tjera shumë të vështira si Arsenal, Dortmund, Inter, United dhe Porto, ndër të tjera.

Në çdo rast, askush nuk është i sigurt. Madridi, për shembull, mund të bie i çiftuar me Bayernin, Milanin dhe Newcastle në një grup që do të kishte vështirësi maksimale. City i Guardiolës do të ishte gjithashtu një rrezik real për skuadrat spanjolle. Anglezët mbrojnë titullin dhe këtë vit finalja do të mbahet në Wembley.

“Kokot” e grupeve

Real Madrid, Atlético dhe Real Sociedad do të duhet të shikojnë nga afër rivalin e tyre nga vazo 1. Bayern, City dhe PSG janë më të vështirat, të cilëve nëse u shtohet një kombinim i keq i vazove të tjera, ata mund të përballen me një grup tjetër vdekjeje. Sevilla, United, Milan dhe Galatasaray; ose Bayern, Atlético, Lazio dhe Newcastle do të ishin “grup ferri”.

Duhet mbajtur mend se dy për grup kualifikohen në 1/16 dhe i treti shkon në Europa League. Të kesh dy ose tre rivalë të vështirë në shkëmbimin e parë në turne e ndërlikon shumë të ardhmen. Idealja është që të shkojmë krah për krah me një ekip tjetër të fuqishëm, edhe nëse është në vendin e dytë, dhe të kualifikohemi në raundin e 16-të. Në këtë mënyrë pasimi sigurohet dhe në udhëkryq shmanget rivali me të cilin janë takuar tashmë në fazën e grupeve apo të të njëjtit vend.