Nëna e pengjeve të Hamasit rrëfen dhimbjen përmes një filmi të animuar

Renan Gome zgjodhi të tregojë përjetimin e fëmijëve të saj: Yagilit, 12 vjeç dhe Orit, 16 vjeç, që u rrëmbyen nga vendbanimi Nir Oz në kohën që ishin vetëm në shtëpi, përmes një filmi të shkurtër të animuar, rrëfimin e të cilit e bën vet. Filmi, me autor regjizorin e njohur Yoni Goodman, i cili u bë i famshëm në Izrael me filmin “Waltz with Bashir”, për luftën e vitit 1982 me Libanin, jetëson momentet e fundit që Yagil dhe Or kaluan në dhomën e sigurisë në shtëpinë e tyre, duke folur në telefon me nënën e tyre, ndërkohë që militantët e Hamasit po hynin brenda.